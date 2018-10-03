Самолет, летевший из Баку в Сургут, вынужденно сел в Уфе

https://report.az/storage/news/ba1b51cd726f253e8ca011d996f54fc8/e467277d-5d0d-452c-999c-73bea5c8b0af_292.jpg
Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Самолет, Летевший из Баку в г. Сургут Ханты-Мансийского автономного округа вынуждено приземлился в Уфе( Республика Башкортостан).
Как передает Report, причиной тому послужило ухудшение самочувствия пассажирки - гражданки Азербайджана Ситары Алибутаевой.
Пассажирка 1946 года рождения доставлена в городскую клиническую больницу № 22 города Уфа. Стало известно, что она страдает от стенокардии. Азербайджанская сторона взяла под контроль ситуацию.
Samirə AbdullayevaАвтор новости