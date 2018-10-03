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    Самолет, летевший из Баку в Сургут, вынужденно сел в Уфе

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Самолет, Летевший из Баку в г. Сургут Ханты-Мансийского автономного округа вынуждено приземлился в Уфе( Республика Башкортостан).

    Как передает Report,  причиной тому послужило ухудшение самочувствия пассажирки - гражданки Азербайджана Ситары Алибутаевой.

    Пассажирка 1946 года рождения доставлена в городскую клиническую больницу № 22 города Уфа. Стало известно, что она страдает от стенокардии. Азербайджанская сторона взяла под контроль ситуацию.

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