Самолет, летевший из Баку в Сургут, вынужденно сел в Уфе

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Самолет, Летевший из Баку в г. Сургут Ханты-Мансийского автономного округа вынуждено приземлился в Уфе( Республика Башкортостан).

Как передает Report, причиной тому послужило ухудшение самочувствия пассажирки - гражданки Азербайджана Ситары Алибутаевой.

Пассажирка 1946 года рождения доставлена в городскую клиническую больницу № 22 города Уфа. Стало известно, что она страдает от стенокардии. Азербайджанская сторона взяла под контроль ситуацию.