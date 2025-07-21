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Самолет из Москвы в Гянджу задерживается более чем на 26 часов

Самолет из Москвы в Гянджу задерживается более чем на 26 часов Самолёт, который должен был вылететь из столицы России Москвы в азербайджанский город Гянджа, задерживается уже более 26 часов.
Происшествия
21 июля 2025 г. 22:29
Самолет из Москвы в Гянджу задерживается более чем на 26 часов

Самолёт, который должен был вылететь из столицы России Москвы в азербайджанский город Гянджа, задерживается уже более 26 часов.

Как передает западное бюро Report, пассажирский рейс авиакомпании UTAIR, который должен был вылететь из аэропорта Внуково в Международный аэропорт Гянджи, до сих пор не смог подняться в воздух по неизвестным причинам.

Между тем, сегодня из другого московского аэропорта состоялся рейс авиакомпании AZAL в Международный аэропорт Гянджи.

По словам родственников пассажиров, которые уже более суток ожидают вылета во Внуково, задержка связана якобы с угрозой атак беспилотников со стороны Украины в воздушном пространстве Москвы. Время вылета этого рейса по-прежнему остаётся неизвестным.

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Версия на азербайджанском языке Moskvadan Gəncəyə uçmalı olan təyyarə 26 saatdan çoxdur gecikir

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