О нас

Самолет-амфибия МЧС задействован в тушение лесного пожара в направлении Болу-Гереде

Самолет-амфибия МЧС задействован в тушение лесного пожара в направлении Болу-Гереде Самолет-амфибия Бе-200ЧС Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает участвовать в операциях по тушению очагов возгорания в Турции.
Происшествия
23 августа 2024 г. 09:32
Самолет-амфибия МЧС задействован в тушение лесного пожара в направлении Болу-Гереде

Самолет-амфибия Бе-200ЧС Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает участвовать в операциях по тушению очагов возгорания в Турции.

Как сообщили Report в МЧС, со вчерашнего дня самолет привлечен к тушению пожара в лесном массиве в направлении Болу-Гереде.

Напомним, что самолет-амфибия Бе-200ЧС авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана был направлен в Турцию в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева для помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan’s amphibious aircraft joins firefighting efforts in Bolu-Gerede, Türkiye
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın amfibiya təyyarəsi Bolu-Gerede istiqamətində meşə yanğını ilə mübarizəyə cəlb olunub

Самое важное

В кабинете Варданяна в Ханкенди найден полный искажений Атлас Нахчывана
В кабинете Варданяна в Ханкенди найден полный искажений "Атлас Нахчывана"
17 августа 2024 г. 09:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi