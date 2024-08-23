Самолет-амфибия МЧС задействован в тушение лесного пожара в направлении Болу-Гереде

Самолет-амфибия Бе-200ЧС Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает участвовать в операциях по тушению очагов возгорания в Турции.

Самолет-амфибия Бе-200ЧС Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает участвовать в операциях по тушению очагов возгорания в Турции.

Как сообщили Report в МЧС, со вчерашнего дня самолет привлечен к тушению пожара в лесном массиве в направлении Болу-Гереде.

Напомним, что самолет-амфибия Бе-200ЧС авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана был направлен в Турцию в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева для помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами.