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    СМИ: Самолет афганского авиаперевозчика совершил экстренную посадку в Баку

    Пассажирское воздушное судно Ariana Afghan Airlines осуществляло выполнение рейса из Кабула в Москву

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Самолёт авиаперевозчика "Ariana Afghan Airlines" совершил экстренную посадку в Баку, передает Report со ссылкой на Avia.pro.

    Пассажирское воздушное судно афганского авиаперевозчика осуществляло выполнение рейса из Кабула в Москву (Шереметьево), однако, из-за технических проблем, экипаж самолёта принял решение выполнить вынужденную посадку на территории Азербайджана.

    Что конкретно произошло на борту пассажирского авиалайнер афганской авиакомпании остаётся неизвестным, однако, самолёт пробыл в аэропорту Баку около двух часов, после чего вылетел в Шереметьево.

    Как сообщили Report в пресс-службе AZAL, cамолет совершил техническую посадку для дозаправки.

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