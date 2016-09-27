СМИ: Самолет афганского авиаперевозчика совершил экстренную посадку в Баку

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Самолёт авиаперевозчика "Ariana Afghan Airlines" совершил экстренную посадку в Баку, передает Report со ссылкой на Avia.pro.

Пассажирское воздушное судно афганского авиаперевозчика осуществляло выполнение рейса из Кабула в Москву (Шереметьево), однако, из-за технических проблем, экипаж самолёта принял решение выполнить вынужденную посадку на территории Азербайджана.

Что конкретно произошло на борту пассажирского авиалайнер афганской авиакомпании остаётся неизвестным, однако, самолёт пробыл в аэропорту Баку около двух часов, после чего вылетел в Шереметьево.

Как сообщили Report в пресс-службе AZAL, cамолет совершил техническую посадку для дозаправки.