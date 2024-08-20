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Сафиханов: Азербайджан входит в пятерку стран по уровню минного загрязнения

Сафиханов: Азербайджан входит в пятерку стран по уровню минного загрязнения Азербайджан входит в пятерку стран мира по уровню минного загрязнения.
Происшествия
20 августа 2024 г. 11:57
Сафиханов: Азербайджан входит в пятерку стран по уровню минного загрязнения

Азербайджан входит в пятерку стран мира по уровню минного загрязнения.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта по усилению международной поддержки Азербайджану в разминировании.

По его словам, в 21 селе Физули, освобожденных в ходе Горадизской операции, была обнаружена 41 тыс. мин: "Эти села находились под оккупацией всего 3-4 месяца. Неудивительно, что на находящихся под оккупацией более 30 лет азербайджанских землях есть более 1,5 млн мин".

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Версия на английском языке Azerbaijan among top 5 countries globally in landmine contamination
Версия на азербайджанском языке Füzulinin azad olunan 21 kəndində 41 min mina aşkar edilib

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