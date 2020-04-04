С 5 апреля в Азербайджане запрещается перевозка пассажиров в автомобилях

"В связи с усилением объявленного в стране особого карантинного режима с 5 апреля будет запрещена перевозка пассажиров на личном автомобиле лицами, получившими разрешение на передвижение".

Об этом Report заявил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, имеющее разрешение лицо может отвезти на своем автомобиле другого человека, если у того тоже имеется разрешение на передвижение: "Однако человек с разрешением не может отвезти человека без разрешения, не имеет значения, друг ли это или член семьи. Разрешение обязательно должно быть и у пассажиров. Лицо без разрешения будет оштрафовано за выход из дома".