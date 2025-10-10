Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    С 2002 года в органы прокуратуры Азербайджана приняты более 1200 молодых юристов

    Происшествия
    • 10 октября, 2025
    • 12:40
    С 2002 года в органы прокуратуры Азербайджана приняты более 1200 молодых юристов

    С 2002 года по настоящее время в Азербайджане проведено 26 конкурсов по приему на службу в органы прокуратуры. В результате прозрачного и объективного отбора на постоянную службу были приняты 1259 молодых юристов. Сегодня они составляют 93,2% всего кадрового состава прокуратуры.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель генерального прокурора Азербайджана Гейдар Мамедов.

    По его словам, многие из юристов, принятых через конкурс, за эти годы продвинулись по карьерной лестнице - работают независимыми районными и городскими прокурорами, возглавляют различные подразделения, а некоторые получили высшие специальные звания.

    "Сегодня проводится очередной, 27-й конкурс на замещение 50 вакантных должностей. На данный момент идет первый этап - тестирование, которое проходит при участии Государственного экзаменационного центра. В нем участвуют 320 кандидатов", - отметил Мамедов.

    Генпрокуратура конкурс
    Baş prokurorun müavini: Prokurorluğa qəbulla bağlı müsabiqələrdə 1259 gənc hüquqşünas işə qəbul olunub

    Последние новости

    13:28

    Самолет с 18 турецкими гражданами вылетел из израильского города Эйлат

    В регионе
    13:26

    Rheinmetall передаст Украине системы ПВО за счет активов РФ

    Другие страны
    13:24

    В Азербайджане среднегодовая инфляция составила около 6%

    Финансы
    13:24

    Копыркин: Встреча в формате "3+3" планируется до конца года в Ереване или в Баку

    В регионе
    13:18

    Токаев: Коридор "Север – Юг" открывает новые возможности для расширения связей в СНГ

    В регионе
    13:18

    Учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon стартуют 13 октября

    Другие страны
    13:17

    Вюсала Гурбанова: Holberton School Azerbaijan подготовит 160 специалистов до конца 2026 года

    ИКТ
    13:17

    Глава МИД Финляндии посетит Азербайджан

    В регионе
    13:13

    Новый законопроект "О государственных услугах" принят в первом чтении

    Милли Меджлис
    Лента новостей