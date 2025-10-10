С 2002 года в органы прокуратуры Азербайджана приняты более 1200 молодых юристов

С 2002 года по настоящее время в Азербайджане проведено 26 конкурсов по приему на службу в органы прокуратуры. В результате прозрачного и объективного отбора на постоянную службу были приняты 1259 молодых юристов. Сегодня они составляют 93,2% всего кадрового состава прокуратуры.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель генерального прокурора Азербайджана Гейдар Мамедов.

По его словам, многие из юристов, принятых через конкурс, за эти годы продвинулись по карьерной лестнице - работают независимыми районными и городскими прокурорами, возглавляют различные подразделения, а некоторые получили высшие специальные звания.

"Сегодня проводится очередной, 27-й конкурс на замещение 50 вакантных должностей. На данный момент идет первый этап - тестирование, которое проходит при участии Государственного экзаменационного центра. В нем участвуют 320 кандидатов", - отметил Мамедов.