О нас
Аудио новости

Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа

Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа Вводятся новые штрафы за нарушение правил технического обслуживания газовых установок и газопроводов, дымоходов, а также вентиляционных линий.
Происшествия
8 апреля 2022 г. 15:09
Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа

Вводятся новые штрафы за нарушение правил технического обслуживания газовых установок и газопроводов, дымоходов, а также вентиляционных линий.

Как сообщает Report, об этом говорится в подписанном президентом Ильхамом Алиевым законе "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях".

Согласно поправке, за подобные нарушения физические лица будут штрафоваться на сумму от 200 до 400 манатов, должностные лица - на сумму от 1 000 до 1 500 манатов, юридические лица - на сумму от 2 500 до 3 000 манатов.

Закон вступит в силу с 1 мая 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mayın 1-dən qaz istismarı ilə bağlı pozuntuya görə yeni cərimələr tətbiq olunacaq

Экслюзивные новости

SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
7 апреля 2022 г. 17:49
В Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
ФотоВ Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
6 апреля 2022 г. 12:52
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
6 апреля 2022 г. 11:34
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
5 апреля 2022 г. 14:35
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
4 апреля 2022 г. 16:56
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
4 апреля 2022 г. 15:08
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
4 апреля 2022 г. 13:12
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
2 апреля 2022 г. 12:55
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi