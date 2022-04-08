Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа

Вводятся новые штрафы за нарушение правил технического обслуживания газовых установок и газопроводов, дымоходов, а также вентиляционных линий.

Вводятся новые штрафы за нарушение правил технического обслуживания газовых установок и газопроводов, дымоходов, а также вентиляционных линий.

Как сообщает Report, об этом говорится в подписанном президентом Ильхамом Алиевым законе "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях".

Согласно поправке, за подобные нарушения физические лица будут штрафоваться на сумму от 200 до 400 манатов, должностные лица - на сумму от 1 000 до 1 500 манатов, юридические лица - на сумму от 2 500 до 3 000 манатов.

Закон вступит в силу с 1 мая 2022 года.