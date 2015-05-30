Руководство Пенитенциарной службы дало поручения по устранению недочетов

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В Главном управлении Пенитенциарной службы (ПС) министерства юстиции состоялось оперативное совещание. Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью.

На совещании, охватывающем все сферы деятельности Пенитенциарной службы, приняли участие руководящие сотрудники Службы и подведомственных структур.

На совещании выступил заместитель начальника генерал-майор юстиции Гусейн Алиханов. Он отметил, что в соответствии с поручениями министра юстиции, государственного советника юстиции I степени Фикрета Мамедова по устранению недочетов в различных сферах в короткие сроки, утвержден и взят под контроль специальный план мероприятий, и нынешнее совещание посвящено реализации данного плана.

Заместитель начальника Пенитенциарной службы генерал-майор юстиции Низамеддин Джалилов, временно исполняющий обязанности заместителя начальника полковник юстиции Рафиг Рамазанов проинформировали присутствующих о работах, проводимых в руководимых ими сферах в соответствии с указанным планом мероприятий.

Заместитель начальника Пенитенциарной службы генерал-майор юстиции Гусейн Алиханов посчитал удовлетворительной деятельность в период, прошедший после совещания по итогам деятельности за 2014 год, довел до внимания поручения руководства службы по устранению все еще существующих недочетов и усовершенствованию деятельности, и выразил уверенность, что каждый сотрудник достойно будет выполнять стоящие перед ним задачи.