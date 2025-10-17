Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Руководители ряда НПО привлечены к ответственности за выпуск поддельных орденов и медалей

    Происшествия
    • 17 октября, 2025
    • 12:10
    Руководители ряда НПО привлечены к ответственности за выпуск поддельных орденов и медалей

    В Азербайджане к уголовной ответственности привлечены руководители ряда неправительственных организаций (НПО), которые незаконно изготавливали и вручали ордена и медали различным лицам.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

    В отношении должностных лиц нескольких общественных объединений, в том числе фондов и ассоциаций ветеранов и инвалидов войны, возбуждено уголовное дело по статье 309.1 УК АР (превышение должностных полномочий).

    Следствием установлено, что представители НПО, нарушив закон "О государственных орденах и медалях", создавали и вручали несанкционированные награды, иногда за денежное вознаграждение. В ходе обысков изъято более 1 500 орденов и медалей, 777 удостоверений и документы, подтверждающие награждение более 8 000 человек.

    В числе обвиняемых - председатель фонда "Бейнельмиляльчи Элил Дёюшчюляр" Сейяф Оруджов, глава объединения "Инвалиды и ветераны Карабахской войны" Мехди Мехдиев и руководитель общества "Ветераны Отечественной войны" Физули Рзагулиев. Суд избрал им меру пресечения в виде взятия под надзор полиции.

