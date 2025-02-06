Руководитель сайта Arqument.az арестован

Арестован руководитель сайта Arqument.az Шамшада Аги, ранее задержанный по делу Meydan TV.

Арестован руководитель сайта Arqument.az Шамшада Аги, ранее задержанный по делу Meydan TV.

Как сообщает Report, решение было принято в Хатаинском районном суде.

Шамшад Ага, которому предъявлено обвинение в контрабанде, арестован на срок 2 месяца и 1 день.

Напомним, некоторое время назад правоохранительные органы задержали сотрудников Meydan TV – Рамина Джебраилзаде (Рамин Деко), Айнур Гамбарову (Эльгюнеш), Айтадж Ахмедову (Тапдыг), Айсель Умудову, Хаялу Агаеву, Натига Джавадлы и Ульви Тахирова.

Им предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса АР.