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Руководитель сайта Arqument.az арестован

Руководитель сайта Arqument.az арестован Арестован руководитель сайта Arqument.az Шамшада Аги, ранее задержанный по делу Meydan TV.
Происшествия
6 февраля 2025 г. 17:02
Руководитель сайта Arqument.az арестован

Арестован руководитель сайта Arqument.az Шамшада Аги, ранее задержанный по делу Meydan TV.

Как сообщает Report, решение было принято в Хатаинском районном суде.

Шамшад Ага, которому предъявлено обвинение в контрабанде, арестован на срок 2 месяца и 1 день.

Напомним, некоторое время назад правоохранительные органы задержали сотрудников Meydan TV – Рамина Джебраилзаде (Рамин Деко), Айнур Гамбарову (Эльгюнеш), Айтадж Ахмедову (Тапдыг), Айсель Умудову, Хаялу Агаеву, Натига Джавадлы и Ульви Тахирова.

Им предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса АР.

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Версия на азербайджанском языке Şəmşad Ağa barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

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