Руководитель сайта Arqument.az арестован

Арестован руководитель сайта Arqument.az Шамшада Аги, ранее задержанный по делу Meydan TV.
Как сообщает Report, решение было принято в Хатаинском районном суде.
Шамшад Ага, которому предъявлено обвинение в контрабанде, арестован на срок 2 месяца и 1 день.
Напомним, некоторое время назад правоохранительные органы задержали сотрудников Meydan TV – Рамина Джебраилзаде (Рамин Деко), Айнур Гамбарову (Эльгюнеш), Айтадж Ахмедову (Тапдыг), Айсель Умудову, Хаялу Агаеву, Натига Джавадлы и Ульви Тахирова.
Им предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса АР.