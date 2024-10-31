О нас

Россия выдала Азербайджану пятерых разыскиваемых лиц

Россия выдала Азербайджану пятерых разыскиваемых лиц В Азербайджан из России экстрадированы пятеро находившихся в международном розыске лиц.
Происшествия
31 октября 2024 г. 12:35
Россия выдала Азербайджану пятерых разыскиваемых лиц

В Азербайджан из России экстрадированы пятеро находившихся в международном розыске лиц.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В соответствии с требованиями Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 07 октября 2002 года, Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запросы об экстрадиции граждан Азербайджана Эдилова Гадима Адиль оглу, Исрафилова Ильгара Этибар оглу, Гарибова Намига Агахан оглу, Гусейнова Махира Захир оглу и Аббасова Вахида Эдильман оглу

Поскольку были установлены обоснованные подозрения в совершении этими лицами преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении них были приняты решения о привлечении в качестве обвиняемых, и они были объявлены в международный розыск за уклонение от следствия.

Указанные лица были задержаны на территории Российской Федерации и доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışa verilmiş daha 5 şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib

Экслюзивные новости

В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi