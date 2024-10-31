Россия выдала Азербайджану пятерых разыскиваемых лиц

В Азербайджан из России экстрадированы пятеро находившихся в международном розыске лиц.

В Азербайджан из России экстрадированы пятеро находившихся в международном розыске лиц.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В соответствии с требованиями Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 07 октября 2002 года, Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запросы об экстрадиции граждан Азербайджана Эдилова Гадима Адиль оглу, Исрафилова Ильгара Этибар оглу, Гарибова Намига Агахан оглу, Гусейнова Махира Захир оглу и Аббасова Вахида Эдильман оглу

Поскольку были установлены обоснованные подозрения в совершении этими лицами преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении них были приняты решения о привлечении в качестве обвиняемых, и они были объявлены в международный розыск за уклонение от следствия.

Указанные лица были задержаны на территории Российской Федерации и доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.