​В России трое граждан Азербайджана совершили вооруженный налет на магазин

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Трое граждан Азербайджана были задержаны сегодня рано утром в Пушкине за разбойное ограбление круглосуточного продуктового магазина на Конюшенной улице.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, трое неизвестных, вооруженных ножом, ворвались в помещение торговой точки и избили женщину-продавщицу.

После этого налетчики забрали у нее сумку, выпотрошили наличность из кассы, а также забрали с прилавка немного еды, сигареты и водку.

Пострадавшая продавщица сумела нажать кнопку сигнализации. Наряд вневедомственной охраны прибыл к магазину, когда грабители только успели сесть в вишневые "Жигули".

В результате сотрудники полиции были вынуждены начать погоню – троицу блокировали на перекрестке Железнодорожной и Ахматовской улиц. После остановки авто мужчины бросились бежать, однако были задержаны.

Нападавшим, уроженцам Азербайджана, от 23 лет до 41 года. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Степень причиненного ущерба пока подсчитывается, однако, известно, что из кассы грабители забрали около 50 тыс. рублей.