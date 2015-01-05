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    ​В России трое граждан Азербайджана совершили вооруженный налет на магазин

    Известно, что из кассы грабители забрали около 50 тысяч

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Трое граждан Азербайджана были задержаны сегодня рано утром в Пушкине за разбойное ограбление круглосуточного продуктового магазина на Конюшенной улице.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, трое неизвестных, вооруженных ножом, ворвались в помещение торговой точки и избили женщину-продавщицу.

    После этого налетчики забрали у нее сумку, выпотрошили наличность из кассы, а также забрали с прилавка немного еды, сигареты и водку.

    Пострадавшая продавщица сумела нажать кнопку сигнализации. Наряд вневедомственной охраны прибыл к магазину, когда грабители только успели сесть в вишневые "Жигули".

    В результате сотрудники полиции были вынуждены начать погоню – троицу блокировали на перекрестке Железнодорожной и Ахматовской улиц. После остановки авто мужчины бросились бежать, однако были задержаны.

    Нападавшим, уроженцам Азербайджана, от 23 лет до 41 года. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Степень причиненного ущерба пока подсчитывается, однако, известно, что из кассы грабители забрали около 50 тыс. рублей.

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