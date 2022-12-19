О нас

Российский эксперт объявлен в международный розыск

Российский эксперт объявлен в международный розыск Гражданин Российской Федерации Михаил Александров объявлен в международный розыск
Происшествия
19 декабря 2022 г. 16:29
Российский эксперт объявлен в международный розыск

Гражданин Российской Федерации Михаил Александров объявлен в международный розыск.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

13 декабря 2022 г. ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО РФ, доктор юридических наук Михаил Александров выступил с аудиообращением перед широкой аудиторией. Пытаясь подорвать отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, он открыто призвал "обстрелять ракетами и полностью уничтожить всю нефтяную промышленность и энергетическую систему Азербайджана".

19 декабря Генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Александрова по статьям 101.2 (открытые призывы к развязыванию агрессивной войны через средства массовой информации), 214.2.3 (угрозы совершения террористических актов с применением огнестрельного оружия) и 283.2.1, 283.2.2 (возбуждение национальной ненависти или вражды с использованием служебного положения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Предварительное расследование поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Ввиду достаточных доказательств, в отношении Михаила Александрова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по указанным статьям Уголовного кодекса. По решению суда он объявлен в международный розыск через каналы Интерпола, с избранием в отношении него меры пресечения в виде ареста.

Одновременно, в компетентные органы ряда государств-партнеров были направлены запросы с целью обеспечения экстрадиции обвиняемого в случае его въезда на территорию этих стран.

В настоящее время продолжаются интенсивные следственные мероприятия.

Генеральная прокуратура Азербайджана заявляет, что меры, предусмотренные законом, будут приняты в связи с любой провокационной деятельностью, направленной против национальных интересов, безопасности и территориальной целостности нашей страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Russian citizen who made provocative statements against Azerbaijan declared internationally wanted
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana qarşı təxribatçı bəyanatlar verən ekspert barəsində beynəlxalq axtarış elan edilib

Другие новости из категории

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с сильным ветром
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с сильным ветром
19 декабря 2022 г. 15:34
За два месяца камеры видеонаблюдения зафиксировали более 400 ДТП
За два месяца камеры видеонаблюдения зафиксировали более 400 ДТП
19 декабря 2022 г. 14:18
МЧС обратился к населению в связи с резким изменением погодных условий
МЧС обратился к населению в связи с резким изменением погодных условий
19 декабря 2022 г. 12:48
Дорожная полиция обратилась к грузоперевозчикам
Дорожная полиция обратилась к грузоперевозчикам
19 декабря 2022 г. 10:40
Четыре человека погибли в ДТП за выходные в Азербайджане
Четыре человека погибли в ДТП за выходные в Азербайджане
19 декабря 2022 г. 10:10
Прокуратура распространила информацию в связи с поножовщиной в Хатаинском районе
Прокуратура распространила информацию в связи с поножовщиной в Хатаинском районе
19 декабря 2022 г. 08:26
В Шеки произошло землетрясение магнитудой 3
В Шеки произошло землетрясение магнитудой 3
19 декабря 2022 г. 01:10
Самолет, выполнявший рейс Баку-Ташкент, вынужденно сел в Самарканде
Самолет, выполнявший рейс Баку-Ташкент, вынужденно сел в Самарканде
19 декабря 2022 г. 00:28
Граждане Грузии, нарушившие границу Азербайджана с целью кражи, нанесли ножевые ранения пастуху
Граждане Грузии, нарушившие границу Азербайджана с целью кражи, нанесли ножевые ранения пастуху
18 декабря 2022 г. 23:09
В Гахе автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть пострадавшие
В Гахе автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть пострадавшие
18 декабря 2022 г. 22:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi