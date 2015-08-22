Родственники скончавшегося в Мингячевирском отделении полиции Бахруза Гаджиева избили следователя

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Родственники Бахруза Гаджиева, 1988 года рождения, скончавшегося в Мингячевирском отделении, избили следователя городской прокуратуры Рашадата Оруджова.

Как сообщает Report, инцидент произошел перед моргом, когда тело Б.Гаджиева еще находилось там.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК (Применение насилия, сопротивление с применением насилия в отношении представителя власти).

Напомним, что родственники покойного Бахруза Гаджиева утверждают, что он был избит в ходе допроса в отделении полиции, в результате чего скончался.

Министерство внутренних дел Азербайджана заявило, что Б.Гаджиев покончил с собой, выпрыгнув из окна во время допроса.