Родители Расима Алиева заключили контракт еще с одним адвокатом

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ К защите прав правопреемника сотрудника сайта ann.tv Расима Алиева, который скончался в больнице после избиения, подключился еще один адвокат.

Как сообщает Report, права правопреемника Р.Алиева будет защищать Фариз Намазлы.

Другой адвокат правопреемника Р.Алиева Асабали Мустафаев в заявлении Report подтвердил информацию.

Отметим, что 8 августа житель Баку, сотрудник ann.tv Алиев Расим Магомедали оглу был избит группой неизвестных лиц на территории поселка Баилово Сабаильского района, после чего был госпитализирован в Клинический медицинский центр с тяжелыми телесными повреждениями, где скончался 9 августа.

По факту в отношении Эльшана Исмаилова, Джамала Мамедова, Арифа Алиева, Кянана Мадатова и Самира Мустафаева была избрана мера пресечения в виде ареста. В том числе в качестве обвиняемого по данному уголовному делу был задержан бывший капитан футбольного клуба "Габала" Джавид Гусейнов.

Материалы уголовного дела Э.Исмаилова, Дж.Мамедова, А.Алиева, К.Мадатова и С.Мустафаева, обвиняемых в избиении и убийстве Р.Алиева, переданы в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Судебный процесс начнется 5 января следующего года. На процессе будет председательствовать судья Эльдар Исмаилов.