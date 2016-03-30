Разыскиваемый на протяжении 13 лет по линии Интерпола мужчина экстрадирован в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Разыскиваемый по линии Интерпола и задержанный в России мужчина экстрадирован в Азербайджан.

Как сообщает Report, житель Баку Амирасланов Акиф Мовлуда оглу 1964 года рождения задержан в городе Волгоград.

А.Амирасланов в этом месяце экстрадирован в Азербайджан и находится в Следственном изоляторе №1.

А.Амирасланов (родом из Шабранского района) был объявлен в розыск в мае 2003 года 33-м отделением полиции Сураханского районного управления полиции. Затем он был объявлен в розыск по линии Интерпола. А.Амирасланов обвиняется по ст. 120 (умышленное убийство) УК.