Разыскиваемый в Германии гражданин Азербайджана задержан во Франции

Во Франции задержан гражданин Азербайджана, с января текущего года находящийся в розыске в Германии.

Во Франции задержан гражданин Азербайджана, с января текущего года находящийся в розыске в Германии.

Как передает европейское бюро Report, уроженец Масаллинского района, 35-летний Самир Ибишов был задержан в общежитии для беженцев во Франции.

Как стало известно, С.Ибишов, нанесший в декабре 2020 года в германском городе Кобленц ножевое ранение 38-летнему гражданину Германии, покинул страну.

Позднее, он зарегистрировался в миграционном управлении Марселя (Франция) под чужим именем.

Минувшим днем он был задержан полицейской службой Европейского союза (Европол) и передан правоохранительным органам Германии.