Разоблачены должностные лица, создавшие условия для контрабандного ввоза товаров в Азербайджан

На основании поступившей из Государственного таможенного комитета (ГТК) информации о незаконных действиях Малика Алиева, занимавшего должность начальника оперативно-следственного управления Южного территориального таможенного управления ГТК, и других лиц

На основании поступившей из Государственного таможенного комитета (ГТК) информации о незаконных действиях Малика Алиева, начальника оперативно-следственного управления Южного территориального таможенного управления ГТК, и других лиц в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело.

Как передает Report, об этом говорится в совместной информации, распространенной Генпрокуратурой и Государственным таможенным комитетом.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения в том, что Малик Алиев, работая на указанной должности, злоупотребив должностными полномочиями, создал условия для незаконного ввоза на территорию страны через таможенный пост "Астара" лекарственных средств на сумму 30 тыс. манатов.

Кроме того, установлено, что замначальника возглавляемой Маликом Алиевым структуры Мехди Мехралиев и таможенный инспектор Заман Абдурахманов в обмен на взятку в размере 10 400 манатов обязались контрабандой переправить через таможенную границу товар на сумму 60 тысяч манатов, принадлежащий предпринимателю Рамину Мамедзаде.

На основании собранных по делу доказательств Малик Алиев, Мехди Мехралиев и Заман Абдурахманов привлечены к уголовной ответственности по статьям 32.5, 206.1, 308.1, 311.3.1 и 311.3.3, а Рамин Мамедзаде - по статье 206.1 Уголовного кодекса АР. В отношении Малика Алиева избрана мера пресечения в виде ареста.