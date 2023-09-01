О нас

Разоблачены должностные лица, создавшие условия для контрабандного ввоза товаров в Азербайджан

Разоблачены должностные лица, создавшие условия для контрабандного ввоза товаров в Азербайджан На основании поступившей из Государственного таможенного комитета (ГТК) информации о незаконных действиях Малика Алиева, занимавшего должность начальника оперативно-следственного управления Южного территориального таможенного управления ГТК, и других лиц
Происшествия
1 сентября 2023 г. 15:44
Разоблачены должностные лица, создавшие условия для контрабандного ввоза товаров в Азербайджан

На основании поступившей из Государственного таможенного комитета (ГТК) информации о незаконных действиях Малика Алиева, начальника оперативно-следственного управления Южного территориального таможенного управления ГТК, и других лиц в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело.

Как передает Report, об этом говорится в совместной информации, распространенной Генпрокуратурой и Государственным таможенным комитетом.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения в том, что Малик Алиев, работая на указанной должности, злоупотребив должностными полномочиями, создал условия для незаконного ввоза на территорию страны через таможенный пост "Астара" лекарственных средств на сумму 30 тыс. манатов.

Кроме того, установлено, что замначальника возглавляемой Маликом Алиевым структуры Мехди Мехралиев и таможенный инспектор Заман Абдурахманов в обмен на взятку в размере 10 400 манатов обязались контрабандой переправить через таможенную границу товар на сумму 60 тысяч манатов, принадлежащий предпринимателю Рамину Мамедзаде.

На основании собранных по делу доказательств Малик Алиев, Мехди Мехралиев и Заман Абдурахманов привлечены к уголовной ответственности по статьям 32.5, 206.1, 308.1, 311.3.1 и 311.3.3, а Рамин Мамедзаде - по статье 206.1 Уголовного кодекса АР. В отношении Малика Алиева избрана мера пресечения в виде ареста.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rüşvət müqabilində gömrük sərhədindən malların keçirilməsinə şərait yaradan vəzifəli şəxslər ifşa edilib

Самое важное

На армянские боевые позиции в сопровождении российских миротворцев перебрасывается оружие и боеприпасы - ВИДЕО
На армянские боевые позиции в сопровождении российских миротворцев перебрасывается оружие и боеприпасы - ВИДЕО
1 сентября 2023 г. 15:15
МО: Армения накаляет обстановку в регионе, сосредотачивает в Зодском направлении дополнительную боевую технику и живую силу
МО: Армения накаляет обстановку в регионе, сосредотачивает в Зодском направлении дополнительную боевую технику и живую силу
1 сентября 2023 г. 12:43
МИД Азербайджана призвал международное сообщество осудить провокации Армении
МИД Азербайджана призвал международное сообщество осудить провокации Армении
1 сентября 2023 г. 12:39
ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
1 сентября 2023 г. 12:20
Генсек: Мы останемся здесь до тех пор, пока привезенные нами грузы не будут доставлены армянским жителям Ханкенди
Генсек: Мы останемся здесь до тех пор, пока привезенные нами грузы не будут доставлены армянским жителям Ханкенди
1 сентября 2023 г. 12:07
Президент Азербайджана поздравил узбекского коллегу
Президент Азербайджана поздравил узбекского коллегу
1 сентября 2023 г. 11:39
ВС Армении применили ударный БПЛА, ранены двое азербайджанских военнослужащих
ВС Армении применили ударный БПЛА, ранены двое азербайджанских военнослужащих
1 сентября 2023 г. 11:05
Армения совершила провокацию на границе, ранен военнослужащий армии Азербайджана
Армения совершила провокацию на границе, ранен военнослужащий армии Азербайджана
1 сентября 2023 г. 10:12
Обеспечен очередной беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП Лачын
ФотоОбеспечен очередной беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"
31 августа 2023 г. 16:27
Обеспечен беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП Лачын
Обеспечен беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"
31 августа 2023 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi