Разоблачена сеть организаторов азартных онлайн-игр с оборотом более 10 млн манатов

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД) провело специальную операцию против членов группы, подозреваемых в организации азартных онлайн-игр в социальных сетях.

Как сообщили Report в МВД, в ходе оперативных мероприятий, проведенных одновременно в тайных офисах, действующих на территории Баку, были задержаны члены группы из 10 человек, возглавляемой Нихатом Велиевым (2002 г.р.) и Алтаем Аскерли (2001 г.р.).

В ходе расследования установлено, что на страницах, открытых этими лицами в соцсетях, особенно в Instagram, под различными названиями, такими как TT, Admiral, "Бир-ики", Gold и др., граждане привлекались к азартным онлайн-играм. Н.Велиев и А.Аскерли с целью уклонения от ответственности при организации игр использовали номера мобильных операторов зарубежных стран или зарегистрированные на других лиц.

Они через контролируемые ими страницы привлекали граждан к азартным играм через нелегальные сайты, такие как Fast Loto365 и CHCPlay, управляемые за пределами страны. Главари группы, вступившие в преступный сговор с руководителями указанных сайтов, проживающими за рубежом, создали сеть на территории страны и организовали эту незаконную деятельность в арендованных квартирах. Около 500 банковских карт, обнаруженных у членов группы, были приобретены у отдельных граждан за различные суммы и использовались в незаконных денежных переводах.

Кроме того, на основании судебных решений при осмотре квартир, используемых ими в качестве офисов, обнаружено более 50 местных и зарубежных мобильных номеров, телефоны, а также другие электронные доказательства. Установлено, что оборот сети за период их деятельности составил более 10 миллионов манатов.

Отметим, что Н.Велиев и А.Аскерли также осуществляли денежные переводы, конвертируя часть доходов, полученных от незаконных азартных игр, в криптовалюту.

По факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.