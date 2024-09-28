Разбор завалов на месте взрыва АЗС в Дагестане будет продолжаться в течение дня

Работы по разбору завалов на месте взрыва АЗС в пригороде Махачкалы продолжаются.

Работы по разбору завалов на месте взрыва АЗС в пригороде Махачкалы продолжаются.

Как сообщает Report об этом сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов в субботу.

"По оценке специалистов разбор завалов будет продолжаться в течение всего дня. Мы не можем исключать, что при разборе завалов не будут обнаружены люди", - сказал он.

Меликов заявил, что контроль за объектами повышенной опасности в республике, в том числе за АЗС, должен быть ужесточен.

Кроме того, он добавил, что ранее на заправке, где произошел взрыв, выявлялись нарушения, но они были своевременно и в полном объеме устранены.

Отметим, что в пятницу вечером произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы. В результате инцидента 13 человек погибли, в том числе двое детей, еще 11 пострадали.