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Разбор завалов на месте взрыва АЗС в Дагестане будет продолжаться в течение дня

Разбор завалов на месте взрыва АЗС в Дагестане будет продолжаться в течение дня Работы по разбору завалов на месте взрыва АЗС в пригороде Махачкалы продолжаются.
Происшествия
28 сентября 2024 г. 13:33
Разбор завалов на месте взрыва АЗС в Дагестане будет продолжаться в течение дня

Работы по разбору завалов на месте взрыва АЗС в пригороде Махачкалы продолжаются.

Как сообщает Report об этом сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов в субботу.

"По оценке специалистов разбор завалов будет продолжаться в течение всего дня. Мы не можем исключать, что при разборе завалов не будут обнаружены люди", - сказал он.

Меликов заявил, что контроль за объектами повышенной опасности в республике, в том числе за АЗС, должен быть ужесточен.

Кроме того, он добавил, что ранее на заправке, где произошел взрыв, выявлялись нарушения, но они были своевременно и в полном объеме устранены.

Отметим, что в пятницу вечером произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы. В результате инцидента 13 человек погибли, в том числе двое детей, еще 11 пострадали.

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