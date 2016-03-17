 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рауф Миргадиров отпущен на свободу - ФОТО

    Журналист получил 5 лет наказания условно

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе журналиста Рауфа Миргадирова.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Абида Абдинбекова было вынесено решение. 

    Решением суда, журналист получил 5 лет наказания условно.

    Он освобожден в зале суда. 

    Отметим, что Р.Миргадиров был задержан в апреле 2014 года в Турции, после чего был депортирован в Азербайджан. Он обвиняется по ст. 274 (государственная измена) УК. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям журналист был осужден к 6 годам лишения свободы. Р.Миргадиров подал апелляционную жалобу на приговор.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi