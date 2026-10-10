Пять азербайджанских боксеров вышли в финал чемпионата Европы U17

Пять представителей сборной Азербайджана вышли в финал проходящего в Будве молодежного чемпионата Европы по боксу среди спортсменов до 17 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, путевки в решающие поединки они завоевали по итогам полуфиналов.

Джамиля Мурадлы (57 кг) победила представительницу Италии Морену Стифани со счетом 4:1 (30:27, 28:29, 30:27, 29:28, 30:27). В поединке за золотую медаль азербайджанская спортсменка встретится с Алией Ибрагим из Германии.

Сяма Аббасова (66 кг) с таким же счетом - 4:1 (30:27, 28:29, 30:27, 29:28, 30:27) - одолела россиянку Юстину Ануфриеву. В финале ее соперницей станет Ада Эйбей из Турции.

Хесрет Мамедов (46 кг) оказался сильнее ирландца Ронана Чарльза - 3:2 (28:29, 30:27, 30:27, 30:27, 28:29). За чемпионский титул он поборется с Кристи Кашу из Румынии.

Исмаил Насирзаде (52 кг) единогласным решением судей победил представителя Ирландии Мартина Невина - 5:0 (29:28, 30:27, 29:28, 29:28, 29:28). В решающем поединке азербайджанский боксер встретится с англичанином Шайло Маклеодом.

Мухаммедали Истамов (57 кг) также одержал победу единогласным решением судей, не оставив шансов украинцу Никите Захарченко, - 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26). В финале его соперником станет Джон Элам из Англии.

Еще три представителя Азербайджана завершили чемпионат с бронзовыми медалями. На третью ступень пьедестала поднялись Гардаш Рагимов (54 кг), Хидаят Мамедов (70 кг) и Хумар Джафарли (+80 кг).

Финальные поединки состоятся 11 октября.