İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Azərbaycanın 5 boksçusu Avropa çempionatının finalına yüksəlib

    Fərdi
    • 10 oktyabr, 2026
    • 11:33
    Azərbaycanın 5 boksçusu Avropa çempionatının finalına yüksəlib

    Monteneqronun Budva şəhərində keçirilən boks üzrə U-17 Avropa çempionatında Azərbaycan millisinin 5 üzvü finala vəsiqə qazanıb.

    "Report" Azərbaycan Boks Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, yarımfinal mərhələsinin döyüşləri nəticəsində təmsilçilərimiz həlledici qarşılaşmalarda iştirak hüququ əldə ediblər.

    Cəmilə Muradlı (57 kq) Morena Stifani (İtaliya) ilə üz-üzə gəlib və 4:1 (30:27, 28:29, 30:27, 29:28, 30:27) hesabı ilə qələbə qazanıb. O, çempionluq döyüşündə Aliya İbrahimlə (Almaniya) qarşılaşacaq.

    Səma Abbasova (66 kq) Justina Anufriyevanı (Rusiya) 4:1 (30:27, 28:29, 30:27, 29:28, 30:27) hesabı ilə məğlub edib. Milli üzvü həlledici görüşdə Ada Eybeylə (Türkiyə) qüvvəsini sınayacaq.

    Həsrət Məmmədov (46 kq) Ronan Çarlzdan (İrlandiya) üstün olub – 3:2 (28:29, 30:27, 30:27, 30:27, 28:29). Boksçumuz finalda Kristi Kaşunu (Rumıniya) sınağa çəkəcək.

    İsmayıl Nəsirzadə (52 kq) Martin Nevinlə (İrlandiya) döyüşü aktivinə yazaraq 5:0 (29:28, 30:27, 29:28, 29:28, 29:28) hesabı ilə qalib gəlib. Təmsilçimizin həlledici qarşılaşmada rəqibi Şaylo Makleod (İngiltərə) olacaq.

    Məhəmmədəli İstamov (57 kq) isə Nikita Zaxarçenkoya (Ukrayna) qalib gəlib – 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26). O, qızıl medal uğrunda görüşdə Con Elamla (İngiltərə) üz-üzə gələcək.

    Daha 3 boksçumuz – Qardaş Rəhimov (54 kq), Hidayət Məmmədov (70 kq) və Xumar Cəfərli (+80 kq) isə çempionatı bürünc medalla başa vurublar.

    Qeyd edək ki, final döyüşləri oktyabrın 11-də keçiriləcək.

    Azərbaycanın 5 boksçusu Avropa çempionatının finalına yüksəlib
    Azərbaycanın 5 boksçusu Avropa çempionatının finalına yüksəlib
    Azərbaycanın 5 boksçusu Avropa çempionatının finalına yüksəlib
    Azərbaycanın 5 boksçusu Avropa çempionatının finalına yüksəlib
    Azərbaycanın 5 boksçusu Avropa çempionatının finalına yüksəlib
    Cəmilə Muradlı Həsrət Məmmədov Boks üzrə Avropa çempionatı Azərbaycan Boks Federasiyası
    Пять азербайджанских боксеров вышли в финал чемпионата Европы U17
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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