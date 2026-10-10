Пять человек погибли в результате стрельбы в штате Джорджия в США

Пять человек были застрелены в жилом доме в городе Дуглас в американском штате Джорджия.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило управление полиции города.

По данным полиции, поздно вечером в пятницу сотрудники прибыли на место после сообщения о стрельбе и обнаружили пять человек с огнестрельными ранениями. Все они скончались на месте.

Расследование инцидента продолжается.