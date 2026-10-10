Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Пять человек погибли в результате стрельбы в штате Джорджия в США

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 11:48
    Пять человек погибли в результате стрельбы в штате Джорджия в США

    Пять человек были застрелены в жилом доме в городе Дуглас в американском штате Джорджия.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило управление полиции города.

    По данным полиции, поздно вечером в пятницу сотрудники прибыли на место после сообщения о стрельбе и обнаружили пять человек с огнестрельными ранениями. Все они скончались на месте.

    Расследование инцидента продолжается.

    Стрельба Джорджия Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-nin Corciya ştatında atışma nəticəsində 5 nəfər ölüb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    05:48

    В эстонской Нарве жители возмущены резким ростом цен на отопление

    Другие страны
    05:13

    Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракет

    Другие страны
    04:56

    Axios раскрыл причину переноса визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Другие страны
    04:21

    В Ормузском проливе подорвался на мине танкер с 750 тыс. баррелей нефти

    В регионе
    03:49

    Дональд Трамп: Новый пресс-секретарь Белого дома проведет первый брифинг 13 октября

    Другие страны
    03:13

    Канада намерена увеличить поставки нефти и дизельного топлива в США

    Другие страны
    02:57

    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    02:22

    На границе Египта и Судана нанесен авиаудар по золотому руднику, погибли десятки шахтеров

    Другие страны
    01:45

    Shafaq News: Премьер-министр Ирака посетит Саудовскую Аравию 14 октября

    Другие страны
    Лента новостей