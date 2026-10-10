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    ABŞ-nin Corciya ştatında atışma nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2026
    • 11:58
    ABŞ-nin Corciya ştatında atışma nəticəsində 5 nəfər ölüb

    ABŞ-nin Corciya ştatındakı Duqlas şəhərində yaşayış evində 5 nəfər güllələnib.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhərin polis idarəsi məlumat verib.

    Polisin məlumatına görə, oktyabrın 9-u axşam saatlarında əməkdaşlar atışma barədə məlumat aldıqdan sonra hadisə yerinə gedib və odlu silahdan öldürülmüş 5 nəfər aşkar ediblər.

    Araşdırmalar davam edir.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Пять человек погибли в результате стрельбы в штате Джорджия в США
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