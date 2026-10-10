ABŞ-nin Corciya ştatında atışma nəticəsində 5 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2026
- 11:58
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ABŞ-nin Corciya ştatındakı Duqlas şəhərində yaşayış evində 5 nəfər güllələnib.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhərin polis idarəsi məlumat verib.
Polisin məlumatına görə, oktyabrın 9-u axşam saatlarında əməkdaşlar atışma barədə məlumat aldıqdan sonra hadisə yerinə gedib və odlu silahdan öldürülmüş 5 nəfər aşkar ediblər.
Araşdırmalar davam edir.
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