МВД: В Азербайджане за сутки задержаны 35 подозреваемых

В Азербайджане 9 октября были задержаны 35 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

Сотрудники полиции раскрыли 42 преступления, зарегистрированные за последние сутки на территории страны, и 3 преступления, оставшиеся нераскрытыми с предыдущих периодов.