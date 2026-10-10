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    МВД: В Азербайджане за сутки задержаны 35 подозреваемых

    Происшествия
    • 10 октября, 2026
    • 11:32
    МВД: В Азербайджане за сутки задержаны 35 подозреваемых

    В Азербайджане 9 октября были задержаны 35 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений.

    Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

    Сотрудники полиции раскрыли 42 преступления, зарегистрированные за последние сутки на территории страны, и 3 преступления, оставшиеся нераскрытыми с предыдущих периодов.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД)
    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 35 nəfər saxlanılıb
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