Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 35 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 10 oktyabr, 2026
- 10:27
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Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 35 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, oktyabrın 9-da ölkə ərazisində qeydə alınan 42, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 3 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.
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