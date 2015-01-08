​Распространена фотография преступника, убившего парня, гулявшего с собакой в сквере "Сахил" - ФОТО

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Распространилась фотография лица, нанесшего смертельные ножевые ранения парню, гулявшему с собакой в сквере "Сахил". В отношении задержанного жителя Баку Эльчина Эльман оглу Чобанова 1988 г.р. избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что Э.Чобанов 6 января в сквере "Сахил" нанес жителям Баку Гасану Гасанову и Орхану Мамедзаде ножевые ранения. Он полученных ранений Г.Гасанов скончался на месте, а О.Мамедзаде госпитализирован.