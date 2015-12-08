​Распространены кадры операции по поиску пропавших без вести во время аварии на месторождении "Гюнешли" - ВИДЕО

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило видеокадры операции по поиску пропавших без вести во время аварии на платформе №10 месторождения "Гюнешли".
Report представляет данные видеокадры:
Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило видеокадры операции по поиску пропавших без вести во время аварии на платформе №10 месторождения "Гюнешли".
Report представляет данные видеокадры:
News DepartmentАвтор новости
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