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    ​Распоряжение о помиловании приведено в исполнение в женском исправительном учреждении №4 - ФОТО

    На церемонии выступил заместитель начальника Пенитенциарной службы Низамеддин Джалилов

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" приведено в исполнение в женском исправительном учреждении №4.

    Как сообщает Report, на мероприятии выступил заместитель начальника Пенитенциарной службы Низамеддин Джалилов.

    Из исправительного учреждения №4 вышли на свободу 2 человека. Это Нушаба Ахмедова и Гюнель Гасанова. Как сообщает с места события сотрудник агентства Report, Н.Ахмедову встретили родные, а за Г.Гасановой никто не приехал. Получив документ об освобождении, она тут же покинула исправительное учреждение.

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