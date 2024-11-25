В Баку раскрыто убийство, совершенное 31 год назад

В Баку раскрыто умышленное убийство, совершенное 31 год назад.

В Баку раскрыто умышленное убийство, совершенное 31 год назад.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По информации ведомства, в результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных прокуратурой и Районным управлением полиции Низаминского района Баку, было раскрыто убийство предпринимателя Али-Искендера Бабаева. Он был застрелен в своем автомобиле 14 февраля 1993 года.

Собранными доказательствами установлено, что 22-летний Айдын Гилилов встретился с 37-летним Али-Искендером Бабаевым возле дома №84 по улице Шарифли. Во время разговора в автомобиле "ГАЗ-24" между ними возник спор на почве личных отношений. В ходе конфликта Гилилов выстрелил дважды из огнестрельного оружия типа "Наган", убив Бабаева.

22 ноября 2024 года Айдын Гилилов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 228.1 (незаконное хранение оружия) Уголовного кодекса Азербайджана.