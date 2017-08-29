Раскрыто убийство, совершенное в начале года в Кюрдемире - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников органов полиции и прокуратуры было раскрыто убийство, совершенное в Кюрдемирском районе в начале текущего года и оставшееся нераскрытым.

Как передает Report, совместное сообщение распространили Генеральная прокуратура Республики и министерство внутренних дел.

Так, 22 марта текущего года в отделение полиции поступила информация о смерти жителя села Еникенд Кюрдемирского района Намига Губатова. Мужчина был помещен в центральную районную больницу с ранениями в области головы. Однако, несмотря на усилия врачей, он вскоре скончался.

Выехавшие на место происшествия сотрудники Кюрдемирской прокуратуры и отделения полиции, при участии судебно-медицинских экспертов провели осмотр места происшествия и тела, также были выполнены другие необходимые процессуальные действия. В ходе предварительного расследования выяснилось, что Н.Губатов был убит в собственном доме выстрелом из огнестрельного оружия.

В связи с фактом в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса, по делу назначены соответствующие экспертизы.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Главного управления уголовного розыска министерства внутренних дел, районной прокуратуры и отделения полиции было установлено, что Н.Губатова убил имеющий три судимости земляк Рахим Мирзоев. Между мужчинами возник спор, в результате которого Р.Мирзоев выстрелил в Н.Губатова из винтовки марки ТОЗ-8.

Р.Мирзоев был задержан сотрудниками полиции 26 августа. В стойле во дворе его дома также обнаружили и изъяли в качестве вещественного доказательства орудие убийства - винтовку.

В отношении Р.Мирзоева, как подозреваемого лица, выдвинуто обвинение по указанной статье УК. Решением суда в его отношении избрана крайняя мера пресечения в виде ареста.

Необходимые следственные действия по уголовному делу продолжаются.