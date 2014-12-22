Раскрыто убийство, совершенное в Азербайджане 4 месяца назад

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Раскрыто убийство, совершенное при неопределенных обстоятельствах в Гёйчайском районе Азербайджана. Об этом сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Так, 13 августа около 2 часов ночи тело жителя села Алпоут Гёйчайского района Аббасова Сахиба Сабир оглы 1958 года рождения было обнаружено во дворе сельской мельницы с огнестрельными ранениями. По данному факту районной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

В результате совместных неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками районного отделения полиции и прокуратуры, был задержан подозреваемый в совершении преступления житель села Бейдовул Гёйчайского района Худиев Алескер Худу оглы.

А.Худиев подозревается в том, что в указанное время во дворе мельницы села Алпоут во время спора, возникшего на почве личных отношений, он 4 раза выстрелил в С.Аббасова из личного ружья марки TOZ-25. В связи с этим в отношении него было открыто уголовное дело по вышеуказанной статье УК, и решением районного суда к нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование по данному уголовному делу продолжается.