Раненый житель Агдама: Армяне продолжили обстрел даже после того, как я вышел из экскаватора

"Я был за рулем экскаватора, когда внезапно начался минометный обстрел".
Об этом карабахскому бюро Report заявил машинист экскаватора, житель агдамского села Баш Гервенд Мехман Гасанов, получивший ранение в результате армянского террора.
По его словам, они проводили восстановительно-строительные работы в Агдаме: "Послышался грохот от взрыва и я вышел из экскаватора. Рядом со мной упал снаряд. Я получил осколочные ранения руки и ноги, после чего потерял сознание. Армяне продолжили обстрел даже после того, как я вышел из экскаватора".
Пострадавший в результате армянского террора мирный житель Агдама М.Гасанов продолжает лечение в Агдамской центральной районной больнице.