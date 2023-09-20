Раненый житель Агдама: Армяне продолжили обстрел даже после того, как я вышел из экскаватора

Раненый житель Агдама: Армяне продолжили обстрел даже после того, как я вышел из экскаватора

Водитель трактора, задействованного в строительных работах в Агдаме, рассказал о минометном обстреле со стороны армян.

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"Я был за рулем экскаватора, когда внезапно начался минометный обстрел". Об этом карабахскому бюро Report заявил машинист экскаватора, житель агдамского села Баш Гервенд Мехман Гасанов, получивший ранение в результате армянского террора. По его словам, они проводили восстановительно-строительные работы в Агдаме: "Послышался грохот от взрыва и я вышел из экскаватора. Рядом со мной упал снаряд. Я получил осколочные ранения руки и ноги, после чего потерял сознание. Армяне продолжили обстрел даже после того, как я вышел из экскаватора". Пострадавший в результате армянского террора мирный житель Агдама М.Гасанов продолжает лечение в Агдамской центральной районной больнице. Подпишитесь на наш Telegram канал