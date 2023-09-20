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Раненый житель Агдама: Армяне продолжили обстрел даже после того, как я вышел из экскаватора

Раненый житель Агдама: Армяне продолжили обстрел даже после того, как я вышел из экскаватора Водитель трактора, задействованного в строительных работах в Агдаме, рассказал о минометном обстреле со стороны армян.
Происшествия
20 сентября 2023 г. 15:13
Раненый житель Агдама: Армяне продолжили обстрел даже после того, как я вышел из экскаватора

"Я был за рулем экскаватора, когда внезапно начался минометный обстрел".

Об этом карабахскому бюро Report заявил машинист экскаватора, житель агдамского села Баш Гервенд Мехман Гасанов, получивший ранение в результате армянского террора.

По его словам, они проводили восстановительно-строительные работы в Агдаме: "Послышался грохот от взрыва и я вышел из экскаватора. Рядом со мной упал снаряд. Я получил осколочные ранения руки и ноги, после чего потерял сознание. Армяне продолжили обстрел даже после того, как я вышел из экскаватора".

Пострадавший в результате армянского террора мирный житель Агдама М.Гасанов продолжает лечение в Агдамской центральной районной больнице.

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Версия на английском языке ФотоWounded resident of Azerbaijan’s Aghdam: ‘Armenians continued shelling even after I got out of excavator’
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda yaralanan şəxs: "Sürdüyüm traktoru ermənilər top mərmisi ilə atəşə tutdular"

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