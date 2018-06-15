Раненый ножом в Губе несколько дней назад мужчина скончался в больнице

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Мужчина, несколько дней назад раненый в Губе ножом, скончался в больнице.

Как сообщает северное бюро Report, житель поселка Зардаби Дадашов Эльдениз Арзуман 1972 г.р. был ранен ножом 11 июня.

Он был доставлен в хирургическое отделение Губинской центральной районной больницы с диагнозом колото-резаные раны в передней стенке нижней левой части грудной клетки. Мужчина был прооперирован.

Несмотря на усилия врачей, Э.Дадашов скончался 15 июня.

По факту в Губинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.