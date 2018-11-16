Рамиз Рзаев: В прошлом году в азербайджанских судах рассмотрены более 380 тысяч дел

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане насчитывается 540-550 судей, а население страны составляет около 10 миллионов человек. Если сравнивать с европейскими стандартами, на каждые 100 тысяч человек в Азербайджане приходится 6 судей".
Как сообщает Report, об этом председатель Верховного суда Рамиз Рзаев сказал на встрече с руководителями СМИ, состоявшейся при организационной поддержке Совета печати.
Он отметил, что по европейским стандартам на каждые 100 тысяч человек населения должно приходиться 20 судей.
Р.Рзаев отметил, что в 2017 году в судах первой инстанции Азербайджана были рассмотрены 15 тыс. 919 дел: "Из них 357 тысяч - гражданские, 5 тысяч - экономические, 27 тысяч - административные дела. В целом, в 2017 году в азербайджанских судах были рассмотрены 389 580 дел. Сложно рассматривать столько дел 500 судьям".
İsmayıl NəsibliАвтор новости