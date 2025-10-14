Рамиз Мехтиев помещен под домашний арест

Сабаильский районный суд Баку избрал меру пресечения в отношении Рамиза Мехтиева в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.

Как сообщает Report, Р.Мехтиев привлечен к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления.

Он обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.