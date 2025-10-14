Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Рамиз Мехтиев помещен под домашний арест

    Происшествия
    • 14 октября, 2025
    • 22:46
    Рамиз Мехтиев помещен под домашний арест

    Сабаильский районный суд Баку избрал меру пресечения в отношении Рамиза Мехтиева в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.

    Как сообщает Report, Р.Мехтиев привлечен к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления.

    Он обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

    Ramiz Mehdiyev barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib

