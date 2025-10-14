Рамиз Мехтиев помещен под домашний арест
Происшествия
- 14 октября, 2025
- 22:46
Сабаильский районный суд Баку избрал меру пресечения в отношении Рамиза Мехтиева в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.
Как сообщает Report, Р.Мехтиев привлечен к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления.
Он обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
