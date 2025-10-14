Ramiz Mehdiyev barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib
Hadisə
- 14 oktyabr, 2025
- 22:44
Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi Ramiz Mehdiyev barədə cinayət işi üzrə qərar qəbul edib.
"Report"un məlumatına görə, məhkəmə xüsusilə ağır cinayət əməllərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş Ramiz Mehdiyev barədə verilmiş vəsatəti təmin edərək 4 ay müddətinə ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçib.
Ramiz Mehdiyev Cinayət Məcəlləsinin 278.1 (dövlət hakimiyyətini ələ keçirməyə yönələn əməllər), 274 (dövlətə xəyanət) və 193-1.3.2-ci (cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma) maddələri ilə ittiham olunur.
Son xəbərlər
23:02
Tramp HƏMAS-ın zorla silahsızlaşdırılmasını istisna etməyibDigər ölkələr
22:49
ABŞ və Britaniya kibercinayətkarlara qarşı ən böyük sanksiyaları tətbiq edibDigər ölkələr
22:44
Ramiz Mehdiyev barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilibHadisə
22:40
Azərbaycanla matçda zədələnən Mbappenin meydana qayıdacağı tarix müəyyənləşibFutbol
22:33
Foto
Video
Brüsseldə nəqliyyat işçilərinin tətili iğtişaşlara çevrilibDigər ölkələr
22:24
Video
Zığda yaşayış evində yanğın olub, təhlükəli vəziyyətdə qalmış şəxs xilas edilibHadisə
22:14
Kiyevdə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıbDigər ölkələr
22:11
Türkiyədə zəlzələ baş veribRegion
22:07