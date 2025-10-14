Ramiz Mehdiyev barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Hadisə
    Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi Ramiz Mehdiyev barədə cinayət işi üzrə qərar qəbul edib.

    "Report"un məlumatına görə, məhkəmə xüsusilə ağır cinayət əməllərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş Ramiz Mehdiyev barədə verilmiş vəsatəti təmin edərək 4 ay müddətinə ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçib.

    Ramiz Mehdiyev Cinayət Məcəlləsinin 278.1 (dövlət hakimiyyətini ələ keçirməyə yönələn əməllər), 274 (dövlətə xəyanət) və 193-1.3.2-ci (cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma) maddələri ilə ittiham olunur.

    Рамиз Мехтиев помещен под домашний арест

