Рамиль Усубов: Приняты все необходимые меры для своевременного предотвращения возможных незаконных акций и провокаций

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ "Приняты все необходимые меры для своевременного предотвращения возможных незаконных акций и провокаций, а также усилена охрана правопорядка во время Европейского Гран-при "Формулы-1" и других массовых мероприятий международного и республиканского значения".

Как сообщает Report, об этом на посвященном итогам 2016 года сегодняшнем расширенном оперативном совещании в Главном управлении полиции города Баку сказал министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов.

По его словам, осуществляемые в стране под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева созидательные работы, правоприменительная политика, направленные министерством на исполнение приказы и распоряжения положительно сказались и на деятельности столичной полиции в отчетный период. В прошлом году был произведен комплексный анализ оперативной обстановки по различным городам и районам страны, в том числе Баку, подготовлены предложения по повышению эффективности оперативно-розыскной деятельности, усовершенствованию взаимных связей на основе изучения негативных процессов, изменений и направлений в динамике преступности.

Министр в целом положительно расценил деятельность полицейских органов столицы в 2016 году в области борьбы с преступностью и обеспечения общественной безопасности, дал конкретные поручения и рекомендации.

Р.Усубов выразил уверенность в том, что личный состав полицейских органов города Баку и впредь будет достойно выполнять все поставленные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым задачи, направленные на борьбу с преступностью, охрану общественного правопорядка и безопасности.

Министр также потребовал сбора незаконного оружия оперативным путем.