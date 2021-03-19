Радость свободы помилованных лиц

Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц" было исполнено в исправительных учреждениях №2, 4 и 17.

Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц" было исполнено в исправительных учреждениях №2, 4 и 17.

Как передает Report, в исправительном учреждении №2 в целом было помиловано 34 человека.

Во время мероприятия начальник управления по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Айнур Сабитова, замначальника Пенитенциарной службы, генерал-майор юстиции Орхан Гасымов, правозащитница Саадат Бананъярлы вручили справки 20 заключенным, они были выпущены на свободу. Согласно распоряжению, у 14 осужденных наполовину сокращён срок наказания.

Среди освобождённых один гражданин Камеруна и один гражданин Казахстана.

В то же время в исправительном учреждении для женщин №4 в целом были помилованы 12 человек.

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева, А.Сабитова, О.Гасымов и С.Бабанъярлы вручили справку 11 заключенным, они вышли на свободу. По распоряжению, срок заключения одной из женщин был сокращен вдвое.

Кроме того, в исправительном учреждении №17 в целом распоряжение охватило 13 человек.

А.Сабитова. О.Гасымов и С.Бабанъярлы вручили справки 11 осужденным, они вышли на свободу. По распоряжению, срок наказания двоих заключенных сократили вдвое.

Среди освобожденных имеются по одному гражданину Афганистана, Грузии и Ирана.

Помилованные поблагодарили президента Ильхама Алиева.

Президент Ильхам Алиев 18 марта 2021 года подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц", которое в целом охватило 625 человек. 19 марта распоряжение президента о помиловании было исполнено.