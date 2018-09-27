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    Работник "Азерсу" погиб в результате обвала земли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    Абшерон. 27 сентября. REPORT.AZ/ Во время обвала земли в Абшеронском районе погиб рабочий.

    Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошел при проведении канализационной линии в поселке Масазыр.

    По неосторожности, Эльвин Мутакаллим оглу Садыгов 1990 г.р. остался под обвалом.

    Пострадавший скончался по дороге в больницу.

    Отмечается, что он являлся сотрудником строительного управления ОАО "Азерсу".

    *** 20:37

    Абшерон. 27 сентября. REPORT.AZ/ На Абшероне в результате обвала земли погиб рабочий. 

    Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошел при проведении канализационной линии в городе Хырдалан. 

    28-летний работник по имени Эльвин остался под обвалом. Пострадавший скончался по дороге в больницу. 

    Отметим, что погибший рабочий женат и имеет двух малолетних детей. 

    Отмечается, что он работник ОАО "Азерсу".  

    По поводу случившегося будет дана официальная информация.

    По факту ведется расследование. 

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