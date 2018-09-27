Работник "Азерсу" погиб в результате обвала земли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Абшерон. 27 сентября. REPORT.AZ/ Во время обвала земли в Абшеронском районе погиб рабочий.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошел при проведении канализационной линии в поселке Масазыр.

По неосторожности, Эльвин Мутакаллим оглу Садыгов 1990 г.р. остался под обвалом.

Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Отмечается, что он являлся сотрудником строительного управления ОАО "Азерсу".

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Абшерон. 27 сентября. REPORT.AZ/ На Абшероне в результате обвала земли погиб рабочий.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошел при проведении канализационной линии в городе Хырдалан.

28-летний работник по имени Эльвин остался под обвалом. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Отметим, что погибший рабочий женат и имеет двух малолетних детей.

Отмечается, что он работник ОАО "Азерсу".

По поводу случившегося будет дана официальная информация.

По факту ведется расследование.