    Рабочий погиб от удара током на кладбище в поселке Сарай

    Происшествия
    • 20 октября, 2025
    • 10:49
    В поселке Сарай Абшеронского района рабочего на кладбище убило ударом электрического тока.

    Как сообщает Report, вследствие неосторожного контакта с проводом, который находился под напряжением, 45-летний житель Баку Рамин Мехдиев получил смертельный удар током.

    По факту районная прокуратура проводит расследование.

