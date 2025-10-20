Рабочий погиб от удара током на кладбище в поселке Сарай
- 20 октября, 2025
- 10:49
В поселке Сарай Абшеронского района рабочего на кладбище убило ударом электрического тока.
Как сообщает Report, вследствие неосторожного контакта с проводом, который находился под напряжением, 45-летний житель Баку Рамин Мехдиев получил смертельный удар током.
По факту районная прокуратура проводит расследование.
