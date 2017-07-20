 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пытаются потушить пожар, начавшийся в Гирканском национальном парке

    На место происшествия привлечены 3 пожарные машины и живая сила© Report.az

    Лянкяран. 20 июля. REPORT.AZ/ Пытаются потушить пожар, начавшийся в Гирканском национальном парке.

    Как сообщает южное бюро Report, пожар зафиксирован в лесном массиве на 19-20 км дороги Лянкяран-Лерик на территории Лянкяранского района.

    Данная территория является лесной зоной, расположенной вблизи административной границы Лянкяранского и Лерикского районов.

    О пожаре была проинформирована Лянкяранская государственная противопожарная служба Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям.

    На место происшествия привлечены 3 пожарные машины и живая сила. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi