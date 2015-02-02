​Пятеро преступников на Range Rover отобрали у азербайджанца 300 тыс. рублей

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Накануне в Калининском районе Санкт-Петербурга пятеро преступников ограбили грузчика из Азербайджана. Как сообщает Report, об этом информирует "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло в 7:30 на проспекте Непокоренных.

Автомобиль преступников Range Rover остановился возле притормозившего на "красный" сигнал светофора ВАЗ 21099. В "Жигули" находился 23-летний грузчик, гражданин Азербайджана. Преступники, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, похитили 300 тыс. рублей, мобильный телефон и скрылись.

Отметим, что грузчик ехал в машине в качестве пассажира. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 ч. 2 УК РФ.