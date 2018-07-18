Проводятся вступительные экзамены для абитуриентов I и IV групп специальностей

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Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены по I и IV группам специальностей в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики на 2018/2019 учебный год.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены проводятся в 11 городах республики - Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе, в целом в 49 зданиях. Для управления экзаменами привлечены 183 руководителя экзаменов и 2137 учителей-контролеров из средних общеобразовательных школ.

Отметим, что на экзаменах ожидается участие 26332 абитуриентов. Из них 21734 абитуриента будут сдавать экзамен по I группе, 4598 абитуриентов сдадут экзамен по IV группе. Самый старший абитуриент - 1962 года рождения, самый молодой - 2003-го.

Для освещения экзаменационного процесса в ГЭЦ аккредитацию прошли 55 представителей СМИ.

Экзамены во всех зданиях начнутся в 11:00 и продлятся 3 часа.