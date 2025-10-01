Проводится расследование нарушений закона в 2020-23 гг. в НАНА
Происшествия
- 01 октября, 2025
- 10:08
В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проводится всестороннее расследование нарушений закона в период с 2020 по 2023 года.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Кямран Алиев.
По его словам, в рамках данного уголовного дела расследование велось по нескольким эпизодам: "По имеющейся у меня информации, по некоторым эпизодам предварительное следствие уже завершено. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения. При необходимости мы предоставим дополнительную информацию".
Последние новости
11:04
Фото
Сахиба Гафарова примет участие в 11-м Саммите спикеров парламентов стран G20Милли Меджлис
11:04
Заур Микаилов: Будут приняты масштабные меры по сокращению потерь водыИнфраструктура
11:04
Азербайджан обсудил с АБР приватизацию компаний, входящих в AZCON HoldingИКТ
11:02
Президент Кыргызстана предложил вернуть смертную казнь за тяжкие преступленияВ регионе
11:01
Министр: Азербайджан наращивает инвестиции в защиту водных ресурсовАПК
10:57
Меджнун Мамедов: Разрабатывается дорожная карта цифровых технологий и ИИАПК
10:55
Euronews: Бакинский форум безопасности стал платформой для конструктивного диалогаВнешняя политика
10:52
Трамп сегодня планирует подписать ряд указов на фоне шатдаунаДругие страны
10:50