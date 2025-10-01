Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Проводится расследование нарушений закона в 2020-23 гг. в НАНА

    Происшествия
    • 01 октября, 2025
    • 10:08
    Проводится расследование нарушений закона в 2020-23 гг. в НАНА

    В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проводится всестороннее расследование нарушений закона в период с 2020 по 2023 года.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Кямран Алиев.

    По его словам, в рамках данного уголовного дела расследование велось по нескольким эпизодам: "По имеющейся у меня информации, по некоторым эпизодам предварительное следствие уже завершено. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения. При необходимости мы предоставим дополнительную информацию".

