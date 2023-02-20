Проведены 64 финансовые проверки в связи с присвоением государственных и муниципальных средств

В 2022 году Генпрокуратурой и министерством финансов Азербайджанкой Республики были проделаны комплексные работы для усиления борьбы с правонарушениями в сфере управления государственным и муниципальным имуществом и средствами.

В 2022 году Генпрокуратурой и министерством финансов Азербайджанкой Республики были проделаны комплексные работы для усиления борьбы с правонарушениями в сфере управления государственным и муниципальным имуществом и средствами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

За этот период были проведены 64 финансовые проверки с привлечением сотрудников прокуратуры, министерств финансов, обороны, науки и образования, Палаты аудиторов и Центрального банка.

Обеспечена выплата 589 537 манатов из 2 млн 147 тыс. 485 манатов ущерба, нанесенного государству в результате противозаконных действий, арест наложен на 9 единиц имущества.

Следствие по 10 уголовным делам в органах прокуратуры завершено и направлено в соответствующие суды, обеспечено возмещение ущерба по 32 фактам, по 22 фактам расследование продолжается.