Противоречия в знаках на дороге Баку-Газах создают опасность для водителей - ВИДЕО

Противоречия в знаках на дороге Баку-Газах создают угрозу водителям.

Об этом Report сообщил один из участников дорожно-транспортного движения.

На кругу по дороге Баку-Газах на территории Газахского района (близ Олимпийского комплекса) в направлении Красного моста имеются знаки 4.3 - "круговое движение" и 2.1, указывающий на главную дорогу. Однако на участке от села Эскипара до этого круга нет ни единого знака. А значит, обе дороги считаются главными. Водители, движущиеся по Красному мосту в направлении Баку, видят дорожный знак "Главная дорога" и справедливо считают, что им принадлежит преимущество на дороге. В то же время водители, следующие из села Эскипара, считают, что преимущество принадлежит им. Таким образом, возникает аварийная ситуация.

Водители надеются, что соответствующие структуры, учитывая опасность сложившейся ситуации, установят знак 4.3, оповещающий о круговом движении водителей, следующих из села Эскипара, решат возникшую проблему.