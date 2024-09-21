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Против бывшего главного архитектора Лянкярана возбуждено новое уголовное дело

Против бывшего главного архитектора Лянкярана возбуждено новое уголовное дело Против бывшего главного архитектора Лянкярана Эльгюна Абдуллаева, который уже отбывает 8-летний срок за получение взяток, возбуждено еще одно уголовное дело.
Происшествия
21 сентября 2024 г. 09:35
Против бывшего главного архитектора Лянкярана возбуждено новое уголовное дело

Против бывшего главного архитектора Лянкярана Эльгюна Абдуллаева, который уже отбывает 8-летний срок за получение взяток, возбуждено еще одно уголовное дело.

Как сообщает Report, помимо коррупционных деяний он обвиняется в незаконном выделении земельных участков гражданам и выдаче разрешений на строительство в нарушение установленных законом правил.

В отношении Абдуллаева выдвинуто обвинение по соответствующей статье 314-2.1 УК АР. Расследование нового уголовного дела завершено, материалы переданы в Лянкяранский городской суд в производство судьи Мурадаги Гасымова.

Напомним, что Эльгюн Абдуллаев был задержан в 2022 году в ходе операции Управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в Лянкяранской городской администрации. Было установлено, что он получал взятки от граждан. Лянкяранский суд по тяжким преступлениям приговорил Абдуллаева к 8 годам лишения свободы.

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Версия на азербайджанском языке Rüşvətə görə həbs olunan məmur barəsində daha bir cinayət işi başlanılıb

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